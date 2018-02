Programação tem Gal, Oppido, Suzano e Brant

Na programação de Encontros e Conversas Circulares, a noite de 27/7 será dedicada a Itamar Assumpção, com exibição do documentário Daquele Instante em Diante, de Rogério Velloso, comentários de Patrícia Palumbo e Anelis Assumpção, que faz show em seguida. O projeto social será intensificado, com oficinas grátis para crianças e jovens de Água Comprida e Morro Grande, que vão pintar painéis nos muros de seus bairros. A programação completa, informações sobre como chegar e inscrições para oficinas estão no site www.festivaldearteserrinha.com.br. / L.L.G.