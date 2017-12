Programação Off Flip poderá ser vista na web A cada nova versão da Flip, um circuito paralelo de idéias que difunde a cultura de Paraty ganha mais força - trata-se da Off Flip que, neste ano, ganha um Prêmio de Literatura, na categoria poesia, além de permitir a leitura de textos inéditos. Com apoio da editora Nova Fronteira, o evento contará com novos autores nascidos em países periféricos que lançam novos olhares sobre as culturas e os falares do mundo. Os convidados são Faiza Guène (França-Argélia) e Uzodinma Iweala (EUA-Nigéria). Outro importante debate vai discutir as dificuldades de publicação e as alternativas oferecidas pelo mercado editorial. Participam escritores (Marcelino Freire, Micheliny Verunschk e Flávio Corrêa de Mello, da revista Bagatelas), além de agentes literários e editores. E o homenageado pela Off Flip será o cartunista Henfil, que terá uma exposição com 50 de seus mais expressivos trabalhos, além da exibição de um vídeo com os trabalhos feitos para TV. Serão exibidos ainda entrevistas, depoimentos e homenagens feitas por ocasião de sua morte e a exibição de seu filme Tanga ("Deu no New York Times"). Outra novidade será a transmissão digital ao vivo via internet da Off Flip, pela recém-criada Web TV Paraty, cujas câmeras estarão circulando pela cidade captando a movimentação em torno do evento, durante os seus cinco dias de duração. Entrevistas com escritores, celebridades e personalidades locais, os bares, os cafés, além da cobertura de toda a programação estarão disponível no site da Off Flip.