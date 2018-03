Programação de aniversário segue domingo Além de Rigoletto, outras apresentações vão marcar ao longo de setembro as comemorações pelo centenário do Teatro Municipal. No domingo, às 11 horas, a Orquestra Experimental de Repertório faz, sob regência do maestro Jamil Maluf, um concerto dedicado ao repertório operístico. O tenor Fernando Portari e a soprano Rosana Lamosa serão os solistas da apresentação, que terá trechos das óperas O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss, La Bohème, de Puccini, I Pagliacci, de Leoncavallo, e Romeu e Julieta, de Gounod. Já no dia 25, a atração é um concerto da Orquestra Sinfônica Municipal regida pelo maestro Luis Gustavo Petri. No programa, Rio São Francisco, de João Guilherme Ripper; Carnaval dos Animais, de Saint-Saëns; O Rio Amazonas: Poema Sinfônico, de Frederico Richter; e La Mer, de Debussy (os solistas serão os pianista Gilberto Tinetti e Fernando Lopes). A dança estará representada por dois espetáculos. No dia 21, desembarca no Municipal o Ballet de Leipzig, que vai apresentar coreografia sobre a Grande Missa de Mozart, assinada por Uwe Scholtz. E, no dia 27, será a vez do Balé da Cidade de São Paulo, grupo residente do teatro, subir ao palco. A companhia vai apresentar Paraíso Perdido, coreografia de Andonis Foniadakis para a música de Julien Tarride.