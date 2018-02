Programa Rumos prorroga datas As inscrições para o programa Rumos 2012 do Itaú Cultural nos segmentos dança, cinema e vídeo e pesquisa em moda e design foram estendidas. Informações sobre os editais e fichas de inscrição podem ser obtidas por meio do site da instituição (www.itaucultural.org.br). Os projetos de dança serão recebidos até dia 20 pela internet e até dia 21 por correio. Já as inscrições de obras de cinema e vídeo só podem ser enviadas até 20 deste mês e os trabalhos de moda e design têm como data limite de envio dia 10 de agosto, pela internet, e 13 de agosto, via correio. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149. Mais informações: tel. 2168-1776.