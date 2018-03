Programa 'Manhattan Conection' comemora 15 anos

"Um dia, o Paulo Francis chegou todo eufórico falando: 'Tem um cara genial, bonito, e que está escrevendo o romance definitivo. Quero trazer ele como convidado do programa'", contou o apresentador Lucas Mendes, um dos idealizadores do Manhattan Conection, do GNT. O convidado em questão era Diogo Mainardi. "Ele não disse nada que se aproveitasse. Fiquei em pânico com a primeira performance dele no vídeo'', diverte-se Lucas Mendes. Histórias curiosas como essa fazem parte da trajetória do Manhattan Conection, o programa mais antigo da TV paga e que comemora 15 anos neste mês. No domingo, às 23 horas, o GNT exibirá um especial em homenagem ao aniversário da atração. A gravação deste programa será nesta quarta-feira, 12. Como sempre, no primeiro bloco haverá a sessão nostalgia, com os impagáveis comentários de Paulo Francis e as participações de antigos integrantes, como Arnaldo Jabor e Gerald Thomas. Paula Muniz, editora-executiva, conta que o especial também discutirá tendências. "A temática desse programa será discutir o que virá nos próximos 15 anos e o futuro do Manhattan Conection", explica.