Programa Hebe mostra sinais de recuperação no ibope O programa "Hebe" enfim mostra sinais de recuperação no ibope, tendo alcançado 8 pontos de média e 11 de pico na última edição. Está longe de repetir a performance que a loira já exibiu nas noites de segunda do SBT, com médias que oscilavam entre 10 e 14 pontos. Mas, para quem chegou a ser transferida para as noites de sábado porque vinha encostando nos 5 pontos, a conta do momento, de volta ao tradicional horário, não é desprezível. Diretor de programação do SBT, Ricardo Valladares tem interferido pessoalmente no programa, como fez até poucas semanas atrás com o infantil "Bom Dia & Cia". A idéia agora é pensar em mais atualidades e curiosidades para a pauta daquele sofá. Mesmo porque, acredita-se, o que pode parecer bizarrice nos programas de Luciana Gimenez ou de Gilberto Barros ganha outra conotação na abordagem da nossa loira. E, de quebra, garante alguma defesa do SBT ao avanço da Record em audiência. Hebe somou 5 pontos de média em maio, quando o programa ainda ia ao ar aos sábados. Em junho, de volta às segundas, às 22h30, rendeu os mesmos 5. Subiu para 6 em agosto e nas duas últimas semanas vale 8.