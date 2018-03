Programa 'Geraldo Brasil' perde vaga na Record

A derrocada do programa se deu menos de três meses após a sua estreia, em julho. A atração, que estreou com média de 7 pontos de ibope, foi caindo gradativamente em audiência, e hoje chega a amargar média de 3 pontos. A Record sonhava em dar 10 pontos de ibope no horário.

E olha que não foi por falta de tentativas. Em busca da tão sonhada audiência, o programa apelou a valer. Faturou muito durante a primeira edição de "A Fazenda", com a história dramática do ex-Pânico Carlinhos. Mas derrapou em concursos de funk, gincanas entre loiras e morenas e troca de farpas com Sônia Abrão (RedeTV!).

Com o fim do programa, Geraldo espera por uma atração semanal, aos sábados, antes do "Melhor do Brasil". Promessa da Record. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.