Programa em homenagem a Leandro salva ibope da Globo

Foi um verdadeiro tratamento de choque na audiência. A Globo conseguiu recuperar ibope na sexta-feira à noite - após a incompreendida A Pedra do Reino - com o especial popularesco Por Toda a Minha Vida, sobre a trajetória do cantor sertanejo Leandro. O especial, que levou às lágrimas boa parte de audiência, registrou média de 30 pontos, uma boa alavancada, uma vez que Pedra registrou média de 11 pontos no horário. Os próximos homenageados no Por Toda a Minha Vida, dirigido por Ricardo Waddington, serão os cantores Renato Russo, Clara Nunes e Nara Leão. O cantor sertanejo Leandro fazia dupla com o irmão Leonardo e morreu em 1998. Juntos, os dois venderam 4 milhões de discos.