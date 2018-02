Programa educativo começou em fevereiro Desde fevereiro a equipe do programa educativo da 29.ª edição, coordenado pela artista e educadora Stela Barbieri, foi a unidades do CEU (Centro Educacional Unificado) e a comunidades como as de Heliópolis, Educandário e São Vicente, para realizar palestras com professores da rede de ensino fundamental do município. A equipe estava munida de material desenvolvido com designers da Bienal (um grupo de artistas sob a direção de André Stolarski), contendo fichas sobre artistas e temas presentes na mostra e até mesmo um jogo. Depois, as atividades estenderam-se a professores da rede estadual de ensino, tendo a Secretaria de Educação do Estado tornado-se parceira da empreitada.