'Programa do Ratinho' volta ao SBT na segunda-feira

O responsável pelas rédeas curtas de Ratinho é o diretor Carlos Amorim, que vem travando uma batalha constante pela definição do tom do Programa. "É um programa de entretenimento com bastante informação. Um bom espetáculo de TV. Com seriedade, mas sem caretice", define Amorim. Entre as conquistas do diretor estão as saídas de cena do personagem Markito e do cassetete de Ratinho. Viagens, material internacional, helicópteros sobrevoando a cidade e o apoio das equipes de jornalismo da casa. E no centro de tudo isso, Ratinho. "Ele não queria a banda, mas eu consegui manter", revela o apresentador, que não esconde a ansiedade de voltar à TV. "Se quisessem fazer um contrato comigo de 150 anos, eu faria. Se quiser me deixar no ar até meia-noite, é só me dar assunto."

Sem se espelhar nos jornalísticos atualmente no ar, Ratinho não quer perder a veia popular. "Precisa ser fácil de entender. Os precatórios, tanto se falou e até hoje pouca gente sabe o que era... Todo mundo fala a mesma coisa, mas não se preocupa em se fazer compreender. Vamos fazer jornalismo de um jeito fácil, para 95% da população. E se eu não souber também, vai ter um especialista no telão."

Para incrementar a atração, Ratinho terá a companhia de Valentina, uma secretária de palco italiana muito bonita, mas que não fala muito bem português; um zelador que fará imitações e vai tentar a carreira de cantor, mas será sempre barrado pelo apresentador, além dos velhos colegas Tunico e Xaropinho. A plateia também fará perguntas, assim como internautas, que mandarão seus questionamentos e comentários por e-mail. "Eles vão me encher o saco o programa inteiro. Só não coloco os caras ao vivo porque alguém pode soltar um palavrão e eu que me ferro", resume Ratinho. Para por ordem na bagunça, uma voz em off também interferirá durante a programação. O primeiro convidado será o cantor Leonardo. As informações são do Jornal da Tarde.