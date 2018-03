‘Programa do Porchat’ estreia dia 22/8 na Record

Homenagem a Hector Babenco no NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET e Claro HDTV põe no ar uma série de filmes bacanas do diretor, morto nessa quarta, 13, incluindo o mais recente, Meu Amigo Hindu, lançamento na TV. A lista segue com Carandiru, Coração Iluminado, O Beijo da Mulher-Aranha, Pixote – A Lei do Mais Fraco, O Rei da Noite, Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia e Brincando nos Campos do Senhor.

“Fomos concorrentes, sim, mas inimigas, nunca!”

Xuxa Meneghel A MARA MARAVILHA, NA GRAVAÇÃO DO ‘PROGRAMA DA XUXA’, QUE VAI AO AR NESTA SEGUNDA, 18, PELA RECORD

‘A Lei do Amor’, próxima novela das 9 da Globo, estreia em 3 de outubro. De Maria Adelaide Amaral e Vincent Villares, a trama se passa em São Paulo e em São Dimas, cidade fictícia da Grande São Paulo.

São Dimas significa o “Bom Ladrão”, o que há de dizer muito sobre as personagens em cena.

Breno Silveira, atualmente no ar pela FOX, como diretor da série 1 Contra Todos, está fazendo o filme oficial da Olimpíada para o COB, incluindo a abertura.

Já Kayhan Ozmen prepara um documentário sobre a abertura para o Olympic Channel, canal ligado a OBS (Olympic Broadcast System), responsável pela transmissão dos jogos para o mundo todo.

‘Gabi Estrela’, novela infantojuvenil que teve três temporadas no Canal Gloob, voltará à cena como longa-metragem, com produção da Panorâmica e da Chatrone.

Com Maitê Padilha no papel-título e Cláudio Boeckel na direção, o filme começa a ser rodado nas regiões de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, amanhã.

A Mooca, incluindo o Clube Atlético Juventus, está nas previsões de locações para a série 171 – Negócios de Família, que começou a ser gravada em São Paulo, para o canal Universal. Estreia em 2017.

Com Norival Rizzo no papel de um velho golpista que volta para a casa e promete tumultuar a vida do filho certinho (personagem de Felipe Folgosi), o título tem produção da MoonshotPictures, roteiro de Marc Bechar e direção-geral de Roberto d’Avila.

Campanha de banco que nasceu na web e atraiu 16 milhões de visualizações, com duas senhorinhas descobrindo o mundo digital, vai virar talk-show nos intervalos comerciais da TV. No primeiro vídeo, Lilia (79 anos) e Neusa (80) conversam com a vlogger Pathy dos Reis e conhecem o Snapchat.

94 indicações emplacou a HBO na lista de finalistas ao 68º Emmy Awards, seguida pela FX Networks (56) e pela Netflix (54). A HBO mantém a liderança, mas tinha 32 títulos a mais em 2015