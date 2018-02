Programa de Rafinha Bastos no FX tem pré-estreia sábado Rafinha Bastos sabe o preço que paga por não se render ao gosto da massa, mas, ainda assim, segue fiel ao propósito de que nada deve ser proibido em humor. Esta semana, o comediante de stand up, astro no Twitter, mas ainda alvo de estranhamento entre a audiência da TV aberta, estreia num nicho muito apropriado para correr os riscos a que se submete. Neste sábado, às 22h30, o FX, canal do grupo Fox voltado ao público masculino, põe no ar uma pré-estreia de seu novo programa, "A Vida de Rafinha Bastos", roteiro ficcional de seu dia a dia, realizado pela produtora Mixer.