Programa de Mulherzinha

União estável Espaço S. Helena Para casar: loja que uniu Suxxar e Cleusa tem tudo o que uma noiva precisa. Para relaxar: serve até cafezinho para a cliente Quem está pensando em juntar os trapinhos vai adorar o Espaço Santa Helena. A megaloja une as marcas Suxxar, de artigos para cozinha, e Cleusa, forte em itens de utilidade doméstica. É só fazer a lista de presentes de casamento e relaxar. Ali você encontra desde um simples saleiro até a mais moderna geladeira. Tudo o que existe no espaço está à venda, até mesmo os móveis de decoração. E o tratamento é de primeira. Nos fundos da loja, à direita, fica à disposição das clientes um cafezinho, que é oferecido como cortesia. Mais um mimo para agradar quem está começando uma vida a dois. Shopping Bourbon Pompéia. 3675-5007. Uma culpa a menos O Projeto Terra nasceu em 2002 com o conceito de ‘consumo solidário’, comercializando produtos que tenham origem ecológica. Hoje, com três lojas (uma única em shopping), é possível encontrar desde bolsas feitas de negativos de filme (R$ 126) a descansos de travessa de tampinhas e fuxico (R$ 24). Shopping Nações Unidas. 5103-1980. Bom gosto com identidade A Identidades é mais uma daquelas lojas de cunho social. O nome vem do Projeto Identidades, que valoriza artistas populares e artesãos. As peças são confeccionadas com reaproveitamento de materiais e utilização de matérias-primas sustentáveis. Tudo com muito bom gosto. Shopping Jardim Sul. 3501-6196. Para ir no dia da inauguração A marca Zwilling é uma das mais antigas no mundo. Só para se ter idéia, foi registrada em 1731 em Solingen, na Alemanha. São 277 anos de experiência no desenvolvimento de produtos, especialmente facas. Curiosa? Aguarde a primeira loja em solo brasileiro que será aberta no em breve no Bourbon. Eclética e premiada A moderninha loja Pepper, que vende artigos de utilidade doméstica, já tem reconhecimento internacional. Ela acaba de ser premiada pela International Houseware Association (IHA) com o Global Innovator Award 2008 (GIA) pela "inovação na venda de acessórios e presentes". Na foto, o Cooler Coke Party, a R$ 2.390. Shopping Villa-Lobos. 3024-3921. A namorada Impossível passar pela vitrine sem dar uma parada na Rhinos, principalmente quem ama enfeitar a casa com peças artesanais incomuns. Não deixe de conferir o conjunto de bolas espelhadas e coloridas (R$ 62), as luminárias (a partir de R$ 40), os cofres de porquinho (R$ 49,90) e os tapetes de lycra supercoloridos com vários temas e formas (começam em R$ 78). Tem até bonecas namoradeiras pintadas à mão (R$ 70 em diante). Shopping Butantã. 3722-4374. Brincando de roupa Brazoo Crianças: gatinhos, formiguinhas e historinhas fazem parte das roupas. Adultos: peças praticamente exclusivas, preços também A marca Brazoo nasceu em 1977, na sala da designer Clarice Borian. Hoje, instalada no Shopping Frei Caneca, ela desperta paixão à primeira olhada na vitrine. Só para se ter idéia, um dos objetivos - relatado no site -, é "convidar as pessoas a brincar", recuperando um pouco da criança interna de cada um. Se a descrição não for suficiente, o folder da loja se encarrega do recado: "Uma roupa da Brazoo abotoa você a um monte de gente feliz que trabalha manualmente, peça a peça, para gerar um produto alegre que promove cidadania, criatividade e integração social". Esta filosofia se traduz em roupas e acessórios que parecem pequeninas obras de arte, artesanais, com toques de humor e solidariedade. E há certa exclusividade, porque são poucas as unidades de cada modelo. Não deixe de ver os sapatos artesanais (R$ 289), as camisas com mensagens (R$ 186) e a saia bordada que conta uma historinha (R$ 230). Shopping Frei Caneca. 3472-2239. Tudo fresquinho Entrar na Iódice Red é como invadir um closet feminino - o ambiente imita exatamente esta idéia. E de uma forma bem fresca! Tem pufe zebrado, cortinas pesadas de veludo vermelho no provador e champanhe rosé ou suco de morango para as clientes. É que esta é a única loja do estilista Valdemar Iódice, em São Paulo, com o conceito ‘Fresh Fashion’: arquitetura especial e produtos exclusivos, com foco principal no jérsei (vestidos e blusas) e nas coleções para exportação. Algumas peças só chegam em duas unidades, é pegar ou largar. No mostruário, peça para ver o vestido de jérsei de seda (R$ 341), o jeans escuro de boca larga (R$ 149) e o cinto de pele de zebra sintética (R$ 119). Shopping Market Place. 5181-4328. Snooker bar? Não, é loja mesmo Muito diferente: é o mínimo que se pode falar desta loja extremamente moderna. A impressão que se tem é de que os idealizadores da Bardenim quiseram unir, num mesmo espaço, tudo que pudesse interessar ao público jovem e antenado. Roupa feminina e masculina, acessórios (sapatos, cintos, bolsas) e artigos para casa (lustres, cinzeiros, isqueiros, velas) dividem o mesmo ambiente, que tem uma decoração bastante arrojada - há até uma mesa de sinuca oficial no meio da loja que pode distrair seu acompanhante enquanto você experimenta as peças. Pode ser difícil, frente à variedade da loja, mas não deixe de reparar nas toy arts, os personagens de desenhos animados (Mongers, Treks, Yuppeebear, Dunnys) que viraram bonequinhos cobiçados. Morumbi Shopping. 5181-2623. Galeria de artistas Com apenas três meses de vida, a loja Novos Talentos, de moda feminina, se intitula como uma ‘galeria de jovens estilistas’. Nas araras ficam criações escolhidas a dedo de paulistanos promissores, mas ainda não conhecidos no mercado. O resultado são peças elaboradas com muita originalidade. De calças a vestidos, a variedade é grande. Shopping Jardim Sul. 3502-3027. Peças sem defeito O projeto Recicla Jeans existe desde 2003, uma iniciativa da ONG Florescer. O trabalho é bem bonito: a loja recebe doações de peças que não passaram pelo controle de qualidade de algumas fábricas de São Paulo e de Minas Gerais e são separados, aparados e costurados para formar um tecido que, nas mãos de jovens de comunidades carentes, viram calças, saias, bolsas e vestidos. Tudo com criatividade. Detalhe: a fundadora da Florescer é Nádia Bacchi, mãe da atriz Karina Bacchi, embaixadora do projeto. Vale a pena conferir o casaco de filó com laço de organza (R$ 220) e a saia de seda com paetês (R$ 200). Shopping D. 3746-9846. Lista de presentes Muito forte no Rio, a Taco tem unidades em várias cidades - são mais de 100 lojas - e faz enorme sucesso pela qualidade e preço acessível. O estilo é bem jovem e básico, com roupas e acessórios masculinos e femininos. Mas não é só a relação custo-benefício que faz sucesso: o site da marca abre a possibilidade para você fazer sua ‘lista de desejos’, a exemplo do que já acontece com os casamentos , dos presentes que quer ganhar no aniversário ou Natal. Dá para escolher mochilas (R$ 67), camisetas (R$ 15 a R$ 51), jeans (R$ 35 a R$ 77) e malhas de inverno (R$ 80 a R$ 107). Shopping Butantã. 3722-0385. Prazer em gotas Drops Of Joy Personal care: tem sabonetes, óleos de banho, perfumes, hidratantes e uma série de cosméticos. Home care: também vende sachês, velas, aromatizadores... A Drops of Joy, marca carioca que tem apenas duas lojas em São Paulo, é presença marcante no Higienópolis. Não há como ignorar o bom cheiro que vem de velas, incensos, aromatizadores e uma série de artigos de home care. Ela ainda é especializada em personal care: sabonetes, hidratantes, óleos de banho e perfumes para elas, além de colônia e creme de barbear para eles. Shopping Higienópolis. 3823-2858. Siga o olfato Supercheirosa, a Whiff também exala seus odores pelo corredor inteiro. Basta seguir o olfato e ir em frente. Recém-inaugurada, vende artigos de banho, imersão e ducha - sabonetes, sais, espumas e hidratantes, tudo em barra e com fabricação própria. Há sabonetes a R$ 90 o quilo, hidratantes (R$ 20 a R$ 25), espumas (R$ 15) e sais de banho (R$ 14 a unidade). Shopping West Plaza. 3877-0809. Inconsciente coletivo, sabe? A M.A.C. Cosmetics, grife canadense de maquiagem, não é apenas sinônimo de delírio coletivo entre as mulheres como também se tornou a queridinha dos maquiadores aqui e no exterior. E está cada vez mais acessível à cobiça, agora em pleno corredor do Anália Franco. Trata-se do primeiro ponto de venda em formato de quiosque no Brasil - na verdade, uma estratégia para incentivar a ‘degustação’ dos produtos. É só sentar, provar e se sentir em pleno camarim de estrela. Shopping Anália Franco. 2268-0670 Uma para você, outra para casa A idéia é criativa: uma loja ao lado da outra, com entradas separadas, mas interligadas nos fundos. Uma brincadeira para separar e diferenciar as mercadorias da Acessory Shop/Acessory Home, que, como o nome revela, tem acessórios como sapatos, bolsas, carteiras, cintos e bijuterias; e artigos para casa (canecas, copos, xícaras, pratos e talheres). Exclusiva do Higienópolis, é perfeita para encontrar presentes. Entre as novidades, há sapatilha com nó (R$ 306), bolsa tipo sacola (R$ 170), conjunto de xícaras de café (R$ 238) e caixa de bijoux com estampa de jornal (R$ 235). Shopping Higienópolis. 3823-2823. Lojinha conveniente Inspirada nas lojas de conveniência americanas, a New Days é bem eclética. No pequeno espaço dá para encontrar bebidas, alimentos e presentes de última hora. Há desde itens importados da marca Coca-Cola até cestas com vinhos e chocolates. E ainda tem aulas de internet e conversão de fitas VHS para DVD. Shopping Paulista. 3171-2313. Bonequinha de luxo Basta entrar no Iguatemi para avistar a glamourosa fachada da Tiffany & Co. Em 430 m2, está todo o luxo da joalheria de fama internacional, fundada em Nova York em 1837. Os produtos da loja incluem uma gama de jóias finas e clássicas, como relógios e anéis de noivado; peças assinadas pela designer de jóias Paloma Picasso; e mimos como a pulseira Bonne, criação da italiana Elsa Peretti - que custa R$ 31.539 a versão em ouro amarelo. A peça mais cara da loja, um solitário, custa R$ 418 mil. Mas não desanime, a joalheria imortalizada pela atriz Audrey Hepburn no filme ‘Bonequinha de Luxo’ traz itens mais acessíveis, como pingentes que saem por R$ 260 em média. Shopping Iguatemi. 3815-7000. Floquinhos brancos Inédita, a Skilife vende exclusivamente roupas e artigos para a prática de esportes de inverno, snowboard e esqui. Só trabalha com peças importadas da Europa, que vão de pranchas e skates a tudo que se possa imaginar em vestuário e acessórios - calças, casacos, botas, capacetes, óculos, mochilas. E ainda tem achados como o Solio, um aparelho universal que funciona com energia solar e recarrega qualquer equipamento portátil (MP3, palmtops, games e outros). Shopping Higienópolis. 3823-2644. Pelúcia, sempre Garotas borboletas Para o namorado: almofadas em forma de coração e frases fofas. Para você: bichinhos de pelúcia, Betty Boop e pantera cor-de-rosa Meninas, adolescentes ou apaixonadas de qualquer idade: a loja Garotas Borboletas merece uma visita. A tentação começa na vitrine, com bichos e almofadas de pelúcia em forma de coração, flor, sorriso, além de uma dezena de idéias de presentes. O item mais barato, um lápis, custa R$ 1,50, e o mais caro, uma pantera cor-de-rosa gigante (de 1,20m), R$ 389. Dá para colocá-la em cima da cama, no sofá, na entrada de casa. Óbvio que também tem a Betty Boop, Hello Kitty, Pucca. Shopping West Plaza. 3862-9849. Do jeito que ele quiser Uma obra de arte com direito a certificado de criação para seu filho. É este o conceito da Mariangela Blois Pour Des Enfants, que vende roupas e acessórios para crianças de 0 a 12 anos. Nenhuma peça é igual à outra e todas têm aplicações em alto relevo e bordados, como o macacão (R$ 178) e a bolsa (R$ 56) em jeans e o tênis All Star (R$ 138). A própria criança pode customizar as peças na loja. Quem está à frente de tanto capricho é a psicóloga Mariangela que, há alguns anos, ficou decepcionada com a falta de opção para seu primeiro filho. "Tudo era em tom pastel, sem graça." Shopping Pátio Paulista. 3541-3152. Bem-vindo antes da hora Muitos bebês, apressados como várias mamães, acabam chegando ao mundo mais cedo do que o esperado. Como vesti-los? A Ciamar Baby & Kids trabalha exclusivamente com roupas para prematuros tão pequenas que parecem ser de boneca. A loja existe há mais de 50 anos, inicialmente no Brás, e tem esta única unidade em shopping. Dentre o enxoval, confira o macacão de malha de algodão (R$ 54). Shopping Pátio Paulista. 3266-3669. Uma nova mordida Quem é fã de tecnologia dificilmente viaja ao exterior sem entrar numa loja da Apple. Agora você pode ir até ali, onde acaba de ser inaugurada a A2YOU (‘Apple para você’), a primeira ‘Premium Reseller’ do país. Vendedores bem-informados garantem que, mais do que comprar, os clientes podem experimentar os produtos, que incluem desktops, notebooks, displays, softwares, iPods e acessórios. O test-drive faz sucesso entre os aficionados pela maçãzinha. Shopping Iguatemi. 3804-4977. Visual hi-tech Antes de dar uma passadinha logo ao lado, no D&D, sempre imperdível para quem ama decoração, vale parar na Note Project, que fica no Shopping Nações Unidas. Pequena e com um visual meio cibernético, a loja é especializada em notebooks, mas tem serviço amplo, vendendo e oferecendo assistência técnica a laptops, iPods, projetores, smartphones e PDAs. Também trabalha com reposição de peças e comercializa acessórios. O melhor é o atendimento: os vendedores são especializados e entendem absolutamente tudo de tecnologia, o que é muito útil para quem não sabe nada do assunto. Shopping Nações Unidas. 5102-4370. Antes tarde do que nunca A Samsonite existe há 97 anos. E, embora seja comercializada em pontos de venda brasileiros há 37, só recentemente abriu seu primeiro quartel general por aqui. O local escolhido foi o Villa-Lobos porque, segundo os idealizadores do negócio, o shopping atrai executivos, de ambos os sexos, que trabalham nas torres próximas ao complexo. Um público, digamos, ‘viajado’, que tem tudo a ver com as lindas malas e bolsas da grife. Shopping Villa-Lobos. 3021-8630. Degustação digital Imagine entrar em um amplo espaço lotado de TVs digitais, notebooks, MP3 players, monitores, impressoras, celulares e eletrodomésticos e sair sem comprar nada. A loja-conceito da Samsung Experience tem aparelhos de última geração apenas para a ‘degustação’ dos clientes. É entrar, interagir e experimentar, mas não levar. Dá até para fazer hora e relaxar, sentada numa das confortáveis poltronas com uma LCD de 70 polegadas na frente. Nada mal. Morumbi Shopping. 5181-2444. Nó na garganta Ties & Friends No pescoço: são mais de mil modelos. No resto do corpo: há pijamas, camisas e abotoaduras O nome em inglês da Ties & Friends diz tudo: é o reduto das gravatas. São mais de mil modelos de alta qualidade, importados ou feitos com tecido de fora. Os preços estão de acordo com o mercado - R$ 45 as de poliéster e de R$ 75 a R$ 135 as de seda. No espaço, os homens também encontram camisas, pijamas e acessórios voltados para a especialidade da casa, como abotoaduras e prendedores. Shopping Ibirapuera. 5531-6869. Executivo do dia Boa opção para o maridão executivo, que veste terno diariamente. Atendendo a dois universos, sportswear e business, a Alfaiataria Paramount vende ternos semiprontos e sob medida. No primeiro caso, as peças estão praticamente finalizadas, com a possibilidade de fazer ajustes exclusivos para o cliente. No segundo, a confecção é totalmente personalizada, o que garante conforto e caimento impecável. Mas o melhor mesmo é o preço, bastante razoável pela qualidade oferecida: R$ 1.390 o semipronto e R$ 1.890 o sob medida, em tecido de pura lã fria. O prazo de entrega é de 25 a 30 dias. Shopping Market Place. 5181-6402. Três em um Se você não quer que seu marido gaste, não o leve nesta loja. Ela soma as grifes VR (famosa pela linha social), Calvin Klein (e seus jeans cobiçados) e Mandi (despojada), todas da marca BR Labels. Difícil sair dali sem ao menos uma sacola. A fachada só traz o nome das duas primeiras grifes por questão de espaço. Shopping Bourbon Pompéia. 3628-3763. Atendimento à paulista e açougue gaúcho Imagine chegar ao caixa do supermercado e, sem ter mais o que fazer, pegar uma revistinha para folhear, como uma madame. Pois é isto o que acontece no Zaffari, cujo atendimento é nota dez. Além da extensa fileira de caixas, há funcionários encarregados de tirar suas compras do carrinho e, depois, acondicioná-las em sacolas. Embora tenha desembarcado só agora em São Paulo, o supermercado existe há 73 anos em Porto Alegre (RS) e tem um açougue apreciado pela qualidade das carnes. Já há gaúchos dizendo que, agora sim, podem fazer churrasco de verdade na cidade. Shopping Bourbon Pompéia. 3874-5000. Churrasquinho Atenção, carnívoros: aqui tem toda a parafernália de que necessitam para assar um espetinho na brasa. A Casa do Churrasqueiro existe há mais de 40 anos, mas só tem uma loja em shopping. O leque de mercadorias é vasto: acessórios para bar, fornos, churrasqueiras, chopeiras, espetos e uma variedade imensa de facas. A empresa ainda oferece serviços e infra-estrutura para festas e reuniões. Morumbi Shopping. 5189-4566. Uma pechincha Exclusiva do Center Norte, a loja Biamcalana Italy tem uma extensa gama de artigos, alguns importados, para deixar os moços mais bonitos. Vende de camiseta a terno a preços competitivos. Shopping Center Norte. 2252-2296. Bebidas do mundo Sofisticado, o Empório Frei Caneca é um paraíso para quem gosta de beber. Além de vender ‘bebidas do mundo’, como alardeia em seu letreiro, comercializa alimentos que se harmonizam com o álcool - pães, azeites, queijos e antepastos. A loja tem ainda itens apropriados ao universo dos drinques: adegas climatizadas, conjuntos para bar, copos e abridores de garrafa. Shopping Frei Caneca. 3472-2082. Alô, enólogos! De todas as unidades da rede, a Maison des Caves do Morumbi é a única que vende vinhos nacionais e importados. Com a filosofia de que "o vinho é uma grande paixão e merece os maiores cuidados para ser apreciado", ela vende uma linha completa de acessórios para enólogos: adegas climatizadas, minibares, frigobares, jogos de facas e saca-rolhas. As adegas custam de R$ 1.650 (25 garrafas) a R$ 23.890 (500). Morumbi Shopping. 5181-1723. Como no Texas Anjo da guarda Outono: as peças à venda seguem a tendência do western. Inverno: a inspiração para as roupas deve seguir traços orientais Voltada para o público GLS, a Anjo da Guarda chama a atenção pelas roupas cheias de estilo exibidas numa das vitrines do Frei Caneca. Há sempre um tema que domina a coleção: agora, na meia-estação, a aposta é num clima meio western; para o alto inverno a inspiração deve ser oriental. A marca existe há dez anos e, há poucos meses, abriu uma loja feminina no mesmo shopping. De todas as peças, duas são particularmente bonitas: a blusa de oncinha de malha de elastano (R$ 160) e a calça xadrez inspirada na grife Burberry (R$ 214), casa de moda britânica especializada em artigos de luxo. Shopping Frei Caneca. 3472-2327. Todas as terras Valorizando a cultura e a arte de cada canto do mundo, a loja Companhia das Terras vende artesanato de todo o tipo. Um toque especial é o ‘Gifts in Company’, programa desenvolvido para companhias que queiram presentear um cliente, como um executivo de outro país. Shopping Continental. 3766-6820. Sempre tem Vários shoppings promovem, de tempos em tempos, feiras de artesanato em seus corredores. Mas no piso térreo do Shopping D a feirinha é permanente. São 25 expositores e o mix de mercadorias é variado: velas, caixas, havaianas customizadas, bordados, quadros e miudezas. Shopping D. 3229-6286.