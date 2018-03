Programa de Hebe Camargo é vice-líder de audiência

O programa que marcou a volta da apresentadora Hebe Camargo ao seu programa das segundas-feiras, coincidiu com o dia do seu aniversário e a comemoração do Dia Internacional da Mulher, obteve a vice-liderança no horário e registrou um crescimento de 91% em relação às últimas quatro segundas-feiras, segundo informou o SBT, nesta terça, 9. A média de audiência foi de 9 pontos, com picos de 11, contra 17 da primeira colocada e 7 da terceira.

Veja galeria de fotos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na primeira edição após o diagnóstico e tratamento a que a apresentadora vem sendo submetida para tratar um câncer no peritônio, o programa de Hebe Camargo no SBT mereceu nesta segunda-feira, 8, aval muito excepcional da Rede Globo na liberação de artistas que raramente dão o ar da graça em outros canais.

"Vou ter de limpar o chão da Globo, fazer faxina lá pra agradecer tudo isso", disse Hebe. Xuxa estava lá, Ana Maria Braga estava lá. Roberto Carlos estava lá - não na primeira fila, como as loiras, mas em vídeo gravado previamente com Hebe num hotel da cidade, ao lado de seu maestro, Roberto Lages, que, ao piano acompanhou o rei na interpretação de Como "É Grande o Meu Amor Por Você".

E não é que o cantor chorou? "Nunca vi o Roberto chorar antes, nunca!", disse Hebe. Diante da loira, viu-se um Roberto mais descontraído que nunca, disposto a dizer que as coisas de que mais gosta na vida são: "Primeiro sexo com amor, depois sexo, e depois sorvete". E Hebe: "Sorvete de pauzinho ou de copinho?". "De copinho, claro", gargalhou o rei.

Sobre seu tratamento, Hebe contou que já se submeteu a três sessões de quimioterapia até agora e faltam mais três. Disse ainda que só ficou desanimada com a notícia da doença nos primeiros dias. "Até depressão, que eu nunca tive, eu achei que teria, fiquei muito deprimida, mas logo passou."

Questionada se fazia exames rotineiramente, a apresentadora admitiu que não, que nem os exames ginecológicos de praxe costuma fazer, e garantiu que vai mudar. "Não sou um bom exemplo", falou.

"Não senti nada", disse ela aos jornalistas que foram até a sede do SBT para acompanhar a gravação de seu primeiro programa de 2010, previsto para exibição no mesmo dia, às 23h15.

A apresentadora contou que vem usando peruca. "Chamei a Nêuta, que faz umas perucas lindas, e ela fez três pra mim. Isso que estou usando agora é peruca, podem fotografar", falou, para gargalhar em seguida.

Silvio Santos também apareceu indiretamente. Com seu auditório, puxou um coro de "Parabéns a Você" e mandou o mimo para ser exibido durante o programa da loira, que completa hoje 81 anos.

O patrão não apareceu de corpo presente no auditório, mas a filha, Daniela Beyrutti, diretora artística do SBT, e a primeira-dama, Íris Abravanel, estavam lá. O elenco do SBT compareceu em peso.

Na primeira fila, Marília Gabriela e Astrid Fontenelle, ambas cedidas pela Globosat, contracenavam com Maisinha, a garota prodígio de Silvio Santos.

Hebe volta ao ar na próxima segunda-feira, às 23h15, no SBT.