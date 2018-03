Programa de Fátima mescla três formatos O futuro programa de Fátima Bernardes na Globo vem sendo formatado com base em três produtos da TV americana: The View (rede ABC, The Ellen DeGeneres Show (NBC e aqui via GNT) e Good Morning America (ABC). De um virão os debates femininos pilotados por Barbara Walters, de outro, os musicais e entrevistas com perguntas dispostas a promover revelações bombásticas, e de outro, um apanhado de informações noticiosas. Haverá plateia de 100 pessoas e uma bancada para culinarista. A produção procura ainda uma repórter que tenha o physic du rôle de modelo. Há uma fila de anunciantes interessados no produto, o que acelera sua estreia para os próximos meses.