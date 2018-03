Programa de Fátima já tem seis diretores

Sobre a ação judicial da qual foi alvo, movida pela Sky, Barreto explica que não retira uma vírgula do que foi dito em audiência pública no Senado sobre os interesses que moveram a Sky em campanha contra a lei. O que ele não reconhece são declarações apontadas como suas por um blog, motivo da ação, contra a operadora.

A distância dos cassetas do vídeo por um ano teve lá seus efeitos. Ao entrar no Mercado Municipal, anteontem, para dar uma entrevista lá agendada, Beto Silva foi confundido com Marco Nanini por uma freguesa.

Marieta Severo, Marília Pêra e Renata Sorrah estão no time escalado pela Globo News para uma segunda temporada de entrevistas destinadas à série Grandes Atrizes. Gravam em maio, com previsão de exibição para junho.

E é aguardada para 9 de abril a estreia de Mariana Godoy no lugar que por tanto tempo foi de André Trigueiro no comando do Jornal das Dez, da Globo News. De São Paulo, a jornalista vem providenciando sua mudança para o Rio.

Esporte e beleza passam a nortear a programação do início da tarde na TV Gazeta. A partir do dia 2, o Super Esporte, hoje às 22 h, com Thiago Oliveira, será exibido às 12 h. E o Você Bonita, atualmente às 10 h, com Carol Minhoto, vai para as 12h30.

Na vaga do Super Esporte, a Gazeta lança no mesmo dia 2 um novo telejornal, de 20 minutos: O Jornal da Gazeta - Edição das 10 será apresentado por Juliana Verboonem.

Sem fugir da mais tradicional linha de humor de esquetes na TV, Maurício Sherman dirige cenas de inauguração do vagão feminino que fará um dos quadros da nova temporada do Zorra Total, com direito a banda, estampas e adereços cor de rosa. Estreia dia 7.

"Até 2032, todo brasileiro será um ex-BBB. Estamos nos antecipando a isso." Do casseta Reinaldo, sobre a chegada da ex-BBB Maria Melilo ao grupo de humoristas

O programa ainda não existe na prática e, de tão cercado de mistérios, já é chamado como "O Segredo de Fátima". Mas não será por falta de diretor que a nova atração comandada por Fátima Bernardes nas manhãs da Globo terá problema. Até aqui, nada menos que seis profissionais se apresentam como diretores do matutino: Guel Arraes e Maurício de Farias dividem a direção de Núcleo, Cláudio Manoel é diretor artístico, Geneton Moraes Netto, jornalístico. Calvito Leal e Micael Langer são diretores de entretenimento. E ainda falta um diretor-geral, aquele que comandará o barco no dia a dia. O primeiro piloto deve ser gravado entre abril e maio, com auditório.

