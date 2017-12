Programa de Adriane Galisteu sai de linha no SBT O Charme de Adriane Galisteu subiu mesmo no telhado, como vinha sendo antecipado pela imprensa. O programa que a loira comanda diariamente no SBT está longe de ser o produto de seus sonhos, mas opera no azul e é um dos raros títulos da casa que ainda faz frente ao avanço da Record. Talvez isso explique a decisão de Silvio Santos: sucesso além da média não é bem visto pelo patrão - ou não quando o palco não lhe pertence. Oficialmente, o SBT informa que Galisteu voltará ao expediente em março, mas o programa deverá ser outro e a periodicidade, idem - talvez semanal. Na vaga do Charme, entrará em cena a Vida de Novela. É uma série tipo Caso Verdade, baseada em relatos de vida real. A emissora vem coletando histórias por meio de seu site. As selecionadas serão adaptadas por Consuelo de Castro e dramatizados por atores da casa. A direção do novo programa está a cargo da filha do patrão, Daniela Abravanel. É verdade que Silvio Santos encomendou lá uma seleção de 27 edições do Charme, para sacar sua reprise do baú, caso algum contratempo atropele as previsões de Vida de Novela.