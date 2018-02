Programa com ingressos a R$ 5

Começa hoje a maratona cultural promovida pela campanha Vá ao Teatro, em São Paulo. São 81 peças, espetáculos circenses e números de stand-up comedy ao preço de R$ 5. Bilheterias espalhadas em vários locais da capital paulista venderão os ingressos, válidos até 19 de dezembro. A promoção inclui peças como Simplesmente Eu, Clarice Lispector, com Beth Goulart, A Gaiola das Loucas, com Miguel Falabella e Diogo Vilela, e Os 39 Degraus, com Dan Stulbach e Danton Mello. Os espetáculos reservam de 10% a 40% das salas para a campanha, que paga às produções o valor da meia-entrada. Mais informações pelo site www.vaaoteatro.org.br.