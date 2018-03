Professores aprendem a ensinar arte

"Para cada local serão 18 horas de trabalho", diz Stela. O projeto engloba ida de equipes a 13 unidades do CEU e comunidades como as de Heliópolis, Educandário e São Vicente. Seu papel nos encontros, como coordenadora do projeto educativo da 29ª Bienal, é "encorajar o público a dizer o que pensa" e apresentar um material extenso, feito em parceria com a equipe de designers da entidade. Contém fichas sobre artistas da mostra (entre eles, Antonio Manuel, Sandra Gamarra, Nuno Ramos e Steve McQueen), temas da mostra e até um jogo. Mas no CEU Casa Blanca, os professores estavam mais preocupados com o tema da pichação e da relação arte/periferia.

Grafite. O embate com os professores é tenso, mas, ao mesmo tempo, aberto. "Pichação é um grito, feio, mas existe, muitos alunos daqui fazem grafites", diz um dos professores. "Não há produção artística desconectada de seu momento histórico, mas, hoje, o grafite, que é uma linguagem de ruptura, da periferia, está de fora ? grupos que afrontam o poder têm pouca exposição", completa outro educador. "Não podemos descartar o grafite, pichação tem muito a dizer", defende uma professora, que depois citou poema de Manoel de Barros. Stela lembra à plateia que "pichação é um problema para a Bienal" ? é que na edição passada do evento, um grupo de cerca de 40 pichadores entrou no pavilhão do Ibirapuera e pichou o segundo andar do edifício do que era a "Bienal do Vazio". O fato levou a debates e à prisão de Caroline Pivetta da Mota.

Sem patrocinador. Desde agosto, Stela Barbieri está preparando o educativo da 29ª Bienal. "Acredito que nunca tenha sido feito um programa dessa escala, envolvendo tantos números", diz o presidente da Fundação Bienal, Heitor Martins. A previsão da instituição é levar 400 mil estudantes à mostra. Também, dos R$ 30 milhões do orçamento da edição, R$ 5 milhões são destinados ao educativo. "Mas é o único programa que ainda não tem patrocinador. Como o orçamento está todo na Lei Rouanet, estamos remanejando os recursos", diz Martins. Isso porque os trabalhos com professores (serão 5,6 mil da rede municipal e 7,5 mil da estadual ? com cursos também a distância) começaram em fevereiro. Depois, para a mostra, entre 21 de setembro e 12 de dezembro, a Prefeitura vai transportar 200 mil alunos à Bienal ? o governo do Estado ainda não definiu essa ação. Dentro da Bienal, ainda, os visitantes terão à disposição 500 monitores, estudantes das faculdades Santa Marcelina, USP, Faap, Unesp e Belas Artes.