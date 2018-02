Professor descobre poemas de Auden em publicação estudantil

Um professor britânico identificou em uma publicação estudantil três poemas escritos por W.H. Auden ainda adolescente, um dos maiores poetas em língua inglesa do século 20. A descoberta ocorre no ano em que se completa o centenário do seu nascimento (1907-1973). O autor da descoberta foi o professor de inglês do colégio de Gresham (condado de Norfolk), John Smart, segundo a edição desta quarta-feira, 5, do jornal inglês The Independent. Auden freqüentou a instituição entre 1920 e 1925. Na próxima semana, a escola, orgulhosa de sua relação com o poeta, organizou um pequeno festival dedicado a Auden com palestras, interpretação de suas canções para cabaré e de colaborações com o compositor Benjamin Britten. Smart contou que conheceu Auden pessoalmente, ao escutar em 1969 uma leitura de seus poemas no teatro Sheldian, de Oxford, com o ator Richard Burton. O professor britânico descobriu os três poemas enquanto preparava o material para um livro sobre o intelectual John Hayward, editor de uma antologia da poesia inglesa editada pela Penguin Books. Hayward também foi ligado ao colégio e foi diretor da revista estudantil The Gresham, onde apareceram os poemas, que Auden escreveu quando tinha apenas 15 anos. Gresham é o local aonde Auden chegou em 1920 e onde descobriu a vocação para a poesia e a orientação homossexual. O fato de que, no entanto, o futuro escritor não tenha suportado o colégio, o que iria marcá-lo por toda a vida foi a obrigação imposta a todos os alunos de prometerem "por sua honra" que não beberiam álcool e jamais profeririam xingamentos ou cometeriam ações desonestas. O poeta escreveria anos depois que o sistema da instituição fazia dos meninos "inocentes neuróticos" e perpetuava exatamente "os desvios de caráter que supostamente deveria corrigir". Para Auden, apelando ao sentido da lealdade e da honra de um rapaz, é possível "conseguir o que for: suprimir a expressão de todas as emoções, sobretudo as sexuais, ainda por se desenvolverem; como um moderno ditador pode vencer toda a oposição das outras regiões da psique". Segundo o Independent, a simpatia de Auden pelo comunismo, seu apoio verbal aos republicanos durante a Guerra Civil Espanhola e o desprezo de tudo relacionado à burguesia têm certamente origem em suas experiências de estudante. Os três poemas descobertos se intitulam: Evening and Night in Primrose Hill (Tarde e Noite em Primrose Hill), Enchanted (Encantado) e To a tramp met in the holidays in Mounmouthshire (A um vagabundo que conheci nas férias em Monmouthshire). Os críticos apontam que esses trabalhos mostram a influência de outros poetas já famosos na época, como W.B. Yeats, Walter de la Mare e T.S. Eliot em A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock.