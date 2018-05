Professor de Glee supera 'mestre' no primeiro CD solo O álbum de estreia de Matthew Morrison deve agradar a fãs da bem-sucedida série de TV Glee. Ator desenvolvido em musicais da Broadway (Hairspray, South Pacific), Morrison parece ter planejado o CD de estreia solo como um roteiro desses programas de cantores calouros, como aquele em que atua como o professor Will Schuester, e revela certos vícios iguais aos deles. O repertório atira para todo lado - folk, dance, pop, balada-rock, reggae - como num teste do American Idol. Gwyneth Paltrow, outra atriz convertida em cantora, mostra seus dotes em duo com ele no standard Over the Rainbow (de O Mágico de Oz) em formato descaradamente copiado da gravação do havaiano Israel Kamakawiwo"ole, que também ecoa no hit Summer Rain. O "professor" Morrison parece aprendiz de popstar diante dos outros convidados, os astros Sting e Elton John, mas no fim supera pelo bom vocal o cansado hitmaker britânico. O medley Mona Lisa and Hatters/Rocket Man é um tiro pela culatra: canções das mais impactantes em resultado dos mais fracos.