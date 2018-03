Produzida para o GNT como série, 'O Animal' vira filme na Globo

Na trama, Celulari vive um conceituado biólogo, Dr. João Paulo Gil, que volta à terra natal, no sul do Brasil, em busca da cura para um distúrbio psicológico herdado do pai: quando a crise bate, ele se sente como um animal e perde o controle racional.

Segundo o modelo inaugurado pelo grupo há um ano, a Globo localiza entre seus talentos, ou na gaveta de propostas ofertadas por produtoras externas, projetos que caibam na grade dos canais pagos da empresa. O mesmo GNT já tem engatado outros títulos prestes a serem licenciados pela Globo. Um deles é a série A Idade Perigosa, de Lucas Paraízo, roteirista que esteve em A Teia e O Rebu, onde Leandra Leal entraria como assistente de direção. Na GloboNews, Bianca Ramoneda desenvolve outro plano em parceria com a Globo, entrevistando autores, atores e diretores. E o Multishow planeja para breve uma série com Rodrigo Sant'Anna, astro do Zorra, também oriunda das gavetas do Projac. Todas são bancadas pela Globo, com produção terceirizada.

Palhaçada. Débora Falabella é Julieta, palhaça de um circo que faz qualquer negócio para reinar no cartaz do espetáculo. A situação se dá na 3ª temporada de As Canalhas, série produzida pela Migdal Filmes para o GNT, que estreia em março. A direção é de Vicente Amorim.

Jô Soares retoma seu expediente na Globo em 30 de março, quando o programa de entrevistas volta ao ar, com ligeiras mudanças.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Folia Hi-tech. A cobertura do carnaval de rua por todo o País, via GloboNews, envolveu parceria bem amarrada entre Jornalismo e Engenharia. E tem a internet como grande aliada para viabilizar a entrada ao vivo de repórteres do meio dos maiores blocos brasileiros.

Folia 2. A operação da GloboNews envolve 300 pessoas. E olhe que, em vários casos, o repórter terá de dar conta de sua missão sozinho, sem equipe, apoiado apenas pelo sagrado telefone celular.

O SBT celebra a vitória de 24 dos 22 confrontos entre o seu Bom Dia & Cia. e o novo Hoje em Dia, que completou um mês na Record. Os dados são do Ibope em São Paulo.

A Band fará uma apresentação à imprensa do novo CQC, agora com a drástica reforma da bancada e Dan Stulbach no lugar de Marcelo Tas. A direção quer aplacar a ansiedade dos patrocinadores. De todo modo, o time de repórteres ainda enfrenta impasses e está aberto.