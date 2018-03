Produtores vão às ruas procurar candidatos ao BBB9

Os produtores da 9ª edição do Big Brother Brasil dão início no próximo mês à caça por candidatos ao reality show da Globo, que estréia em janeiro de 2009. Para tanto, eles prometem rodar dez Estados, entre eles, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Ceará e Pernambuco, e montar miniestúdios nas ruas para a captação de imagens com possíveis candidatos, e de vídeos hilários, claro, que muito rendem para a programação da emissora. Outra novidade programada é a ampliação da faixa etária dos participantes. A Globo garante ter interesse em candidatos com idades entre 35 e 45 anos e em selecionar pelo menos dois participantes com mais de 45 anos. A abertura da faixa etária entre os BBBs tem um propósito: aumentar as diferenças entre os participantes e, com isso, os conflitos dentro da casa. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Globo informa que não tem mais detalhes sobre a seleção. Vale lembrar que a emissora renovou o contrato com a Endemol, dona do formato do Big Brother, até 2011. Além da caçada nas ruas, as inscrições pelo site permanecem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.