Produtores de Woody Allen visitam o Rio de Janeiro Letty Aronson e Stephen Tenenbaum, produtores de Woody Allen, ficam no Rio de Janeiro até amanhã, para conhecer a cidade que poderá ser cenário do próximo filme do diretor. Eles se reuniram na terça-feira com o prefeito Eduardo Paes, o governador Sergio Cabral, as secretárias de Cultura de cada um e Pedro Buarque de Hollanda, representando a produtora Conspiração, interessada em participar. O Rio se dispôs a contribuir com cerca de R$ 3 milhões. As autoridades acreditam que o filme faria pelo turismo no Rio o que Vicky Cristina Barcelona fez pela cidade espanhola. Os dois produtores já estiveram também em São Paulo. As informações são do Jornal da Tarde.