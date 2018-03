Produtores brasileiros se apresentam à Disney em NY

Produtores que já tentaram contatar a Disney no Brasil para oferecer seus produtos costumam passar de e-mail a telefonema, sem encontrar qualquer figura física que se responsabilize por conteúdo da Disney no País. Diferentemente de grupos como Turner, HBO, Fox ou Discovery, a Disney só mantém no Brasil representantes para comercializar seus intervalos. E, no entender da Ancine, são justamente os intervalos comerciais que determinam, mais que qualquer outro critério, o cumprimento de cotas.

Brazilian Producers. O encontro entre Disney e produtores nacionais em Nova York faz parte da manifestação da Associação Brasileira de Produtoras Independentes (ABPITV) - no exterior, Brazilian TV Producers (BTVP) - ao pedido do grupo. Nessa Kidscreen, a ABPITV leva a Nova York 35 profissionais que representam 22 empresas. Em carta à Ancine, a ABPITV cita uma série de títulos nacionais que estão no ar em canais da Discovery, Turner e Viacom, como Peixonauta, Meu Amigãozão, Sítio do Picapau Amarelo, Escola Pra Cachorro e Julie & Os Fantasmas (indicado ao Emmy), o que só endossa a boa safra infantil do País.