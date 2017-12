Produtoras de São Paulo invadem o Rio De olho no mecanismo automático criado pela Rio Filmes para aprovação de projetos na área do audiovisual, toda produtora paulistana que preze bons negócios tem aberto uma unidade no Rio de Janeiro. Segundo o secretário de Cultura da cidade, Sérgio Sá Leitão, a Rio Filmes tem liberado a primeira parcela de dinheiro para novos projetos apenas um mês após a inscrição do candidato. O sistema, que só foi alcançado após a redução da burocracia e o estabelecimento de metas objetivas, já é alvo de estudo pela Ancine e pela futura agência de fomento para o audiovisual a ser criada pelo secretário de Cultura de São Paulo, Juca Ferreira. A Globo está em plena campanha pela Copa das Confederações. No domingo, Tadeu Schmidt ancora para o Fantástico diretamente do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde a seleção brasileira fará sua estreia na competição, no dia anterior.