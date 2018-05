Produtoras brigam por Branca de Neve Branca de Neve volta às telas no próximo ano, desta vez em carne e osso. Duas novas produções hollywoodianas devem dividir a atenção do público com o clássico desenho animado realizado em 1937 por Wal Disney. A Universal produz uma versão com Charlize Theron no papel da rainha má e Kristen Stewart como a inocente Branca de Neve. Outra produtora, a Relativity Media, convocou Lily Collins (filha do percussionista e cantor Phil Collins) para o papel da vítima e Armie Hammer (de A Rede Social) como seu príncipe. Angeline Jolie estava cotada para o papel da rainha na versão da Universal, mas Charlize Theron levou a coroa.