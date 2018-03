Produtora de Santos participa de obra indicada ao Oscar O Brasil terá uma participação na entrega do Oscar no domingo. E será com um filme considerado azarão - a animação irlandesa "O Segredo de Kells" disputa a estatueta com pesos pesados como "Up - Altas Aventuras" e "A Princesa e o Sapo". "Não acreditávamos nem na indicação, mas, como ela veio, não é improvável uma vitória", diz Marcelo de Moura, diretor brasileiro que é dono da LightStar, produtora com sede em Santos que colaborou na produção de Kells. "Do total de 75 minutos, que é a duração do longa, nós realizamos os desenhos equivalentes a 40 minutos."