Produtora de Justus desiste de projeto com Milton Neves Chamar ou não chamar o bispo RR Soares de volta? Eis o dilema que vive a Band atualmente. A emissora, que dispensou os milhões mensais pagos pelo bispo por parte de seu horário nobre, em detrimento de uma proposta tentadora de Roberto Justus, ficou a ver navios. O empresário, que se comprometeu com a Band a comprar o horário de RR para exibir no lugar um programa diário com Milton Neves, voltou atrás. Em um ataque de Silvio Santos, Justus desistiu do negócio que envolvia sua produtora, a Brainers, após cinco meses de negociações, produção contratada e até chamadas gravadas. Além da Band, deixou na mão uma equipe de cerca dez pessoas - que receberam um mês de salário na rescisão do contrato - e Milton Neves, que largou a Record para ir atrás das idéias de Justus. O empresário alega que pretende deixar a Brainers, e quem sabe até, fechá-la. Milton Neves, Band e contratados da produtora estão desnorteados. A emissora diz que pode até dar continuidade ao projeto. Pode, se conseguir um bom patrocinador, é claro. Mas não descarta a possibilidade de vender o horário para outra pessoa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo