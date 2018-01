Produtora de filmes pornôs anuncia vídeo com Jimi Hendrix

Uma produtora de filmes pornográficos anunciou que está lançando, nos Estados Unidos, um vídeo em que o guitarrista Jimi Hendrix aparece em cenas de sexo. No filme, Hendrix aparece em diversos atos sexuais com duas mulheres, de acordo com a declaração da Vivid. A companhia disse ter consultado diversos experts a respeito da autenticidade da fita que, no entanto, ainda é posta em dúvida. Os representantes de Hendrix, que morreu de overdose de drogas em 1970, não quiseram comentar o caso. A Vivid Entertainment, de Los Angeles, disse ter obtido as imagens do guitarrista, gravadas em um quarto de hotel há aproximadamente 40 anos atrás, de um colecionador.