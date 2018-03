Produtora anuncia fim de programa de Oprah em 2011

A mais popular de TV dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, não apresentará mais seu programa de televisão a partir de 2011, após mais de duas décadas no ar, segundo anunciou a empresa produtora da artista, Harpo.

Um porta-voz da produtora afirmou que Oprah não explicará porque tomou a decisão, mas anunciará oficialmente o fim do "Oprah Winfrey Show" durante o programa desta sexta-feira.

O programa, transmitido diariamente pela rede CBS, é uma espécie de instituição da mídia americana, com uma média de 7 milhões de expectadores.

Após o fim do programa, a apresentadora deve se dedicar ao seu canal pessoal de televisão, chamado de Oprah Winfrey Network (OWN).

Segundo o correspondente da BBC em Washington Richard Lister, disse que a atmosfera descontraída e as conversas francas do programa redefiniram o gênero do "talk show" e fez de Oprah a mulher negra mais rica do mundo.

Lister afirma ainda que autores que participaram do programa se tornaram bestsellers de um dia para o outro e o apoio de Oprah a Barack Obama foi considerado crucial para a campanha do então candidato à Presidência.

Mas, segundo ele, o império de Oprah inclui ainda revistas, um programa de rádio e, a partir do próximo ano, uma rede de televisão.

"Portanto, parece que o lugar dela na cultura americana permanecerá", disse o correspondente.