Produtor e diretor Paul Mazursky morre em Los Angeles aos 84 anos

Mazursky, também cocriador da série de TV "The Monkees", morreu na segunda-feira no Centro Médico Cedars-Sinai de parada cardiorrespiratória, informou a porta-voz da família, Nancy Willen.

Ele despontou em Hollywood como ator em 1953 no filme “Medo e Desejo”, de Stanley Kubrick, e apareceu em episódios do seriado clássico “Além da Imaginação” e no drama "Sementes de Violência”, de 1955.

Mas Mazursky ficou mais conhecido por seu trabalho atrás das câmeras, especialmente por sua habilidade de abordar tópicos como casamento e divórcio durante as convulsões sociais dos anos 1960 e 1970.

Seu primeiro crédito como roteirista foi em “Eu te amo, Alice B. Toklas!”, comédia de Peter Sellers de 1968.

Mazursky estreou na direção com a comédia dramática "Bob & Carol& Ted & Alice", estrelando Natalie Wood, no ano seguinte, e conquistou a primeiro das suas quatro indicações ao Oscar como roteirista.

Ele deixa a mulher, Betsy Purdy Mazursky, e a filha, Jill Mazursky.