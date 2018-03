Produtor dos Beatles recebe prêmio por conjunto da obra Estrelas do mundo da música e as viúvas de John Lennon e George Harrison prestaram no sábado uma homenagem ao produtor musical George Martin pela passagem de seus 82 anos. Martin, que assinou arranjos e produziu a maioria dos discos dos Beatles, ganhou da Fundação Grammy um prêmio pelo conjunto da obra. Após recebê-lo, Martin encarregou seu filho e parceiro musical Gilles de falar com os jornalistas presentes ao evento. Yoko Ono falou da primeira vez que viu o produtor, supreendendo-se com sua sofisticação e com o fato de o inglês Martin ser, antes de tudo, um músico vinculado à tradição clássica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.