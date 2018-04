Produtor de Michael Jackson vai depor contra médico, diz 'TMZ'

Estadão.com.br com Associated Press,

Katherine, Jackie e La Toya Jackson chegaram há cerca de uma hora na Corte de Justiça, em Los Angeles (EUA), para o primeiro dia da audição preliminar do doutor Conrad Murray, informa o site TMZ. Murray é acusado de dar uma dose alta de anestésico a Michel Jackson e provocar a morte do rei do pop, em junho de 2009. A audiência deverá durar vários dias.

O produtor e diretor da turnê This Is It, Kenny Ortega, deverá ser a estrela entre as testemunhas de acusação. Ortega dirá que, em 19 de junho de 2009 - uma semana antes da morte de Michael -, o cantor estava resfriado. Com a performance comprometida, não poderia se apresentar. Então, o ensaio foi cancelado.

No dia seguinte, 20 de junho, um encontro de emergência foi feito na casa de Michael. Ortega, Michael e o médico Conrad Murray estavam presentes. O encontro teria sido "intenso, barulhento e argumentativo". O produtor teria implorado a Michael que cuidasse da própria saúde, porque a turnê estava prestes a acontecer. Segundo o TMZ, Ortega deverá dizer que, no encontro, Murray disse "coisas terríveis", mostrando falta de respeito a Michael.

Provas. O promotor David Walgren diz que se baseará na declaração de Murray à polícia, assim como em mensangens de texto, registros telefônicos e declarações de especialistas para demonstrar que o médico deve ser julgado. Walgren diz que tem provas de que Murray esperou pelo menos 21 minutos para chamar o número de emergência 911, e que ordenou a um segurança que o ajudasse a se desfazer de evidências antes de pedir ajuda.

Murray se declarou inocente. O advogado do médico afirma que nada do que ele fez poderia ter causado a morte do astro.

Atualizada às 17h39