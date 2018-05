Produções põem o corpo em destaque O Paço das Artes (Av. da Universidade, 1, Cidade Universitária) recebe, nos próximos dias 10 e 11, a primeira edição do Performa Paço, com produções relacionadas à performance e ao corpo, sob curadoria de Lucio Agra. No total, serão 11 apresentações de artistas brasileiros e venezuelanos, intercaladas com debates, para que o público entenda o processo de criação segundo os próprios criadores. Entre os participantes, estão os venezuelanos Ignacio Pérez Pérez e Aidana Rico Chávez e os brasileiros Fernando Ribeiro, Marília del Vecchio e Luísa Nóbrega. As apresentações e os debates são gratuitos. Informações pelo endereço www.pacodasartes.org.br.