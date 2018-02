Produções do grupo Workcenter são destaques do FIT

A intenção da proposta, sugere o diretor Richards, é inserir o público na realização da obra, rompendo com certa condição de anonimato que envolve rotineiramente tanto intérpretes quanto espectadores. "Um ator pode passar anos no palco, diante de milhares de pessoas, sem conhecer ninguém. Já os espectadores podem se sentar no escuro e apagar a sua individualidade, oscilando entre julgamentos de gostar ou não gostar", disse à reportagem o encenador, que atuou como colaborador de Jerzy Grotowski durante 13 anos. "Em The Living Room, não há uma regra que estabeleça que esse comportamento deva mudar. Não é uma necessidade, uma ordem. Mas existe a chance de que mude."

Propósito semelhante parece nortear todas as criações da companhia. Ainda que isso possa aparecer sob formas muito distintas. Outros dois títulos do Workcenter, dirigidos por Mario Biagini, foram incluídos na programação desta edição do FIT: "Eletric Party Songs" e "I am America". No primeiro, a apresentação acontece no contexto de uma grande festa, para mais de 200 pessoas. No segundo, a aparência é de uma peça de feições mais convencionais. Em ambos, porém, ganha corpo o conceito de "arte ritual", noção desenvolvida por Grotowski que ainda hoje é desdobrada pela companhia. "Mesmo que I am America surja como um ''espetáculo teatral'' e não como um ''ritual'', é possível perceber o mesmo tipo de energia que é a essência da nossa pesquisa. É uma forma muito sutil de reexaminar o que significa estar no palco", considera Richards.

Pensador que atravessou muitas fases, o polonês Jerzy Grotowski ficou especialmente conhecido como o defensor de um "teatro pobre": desprovido de adereços e centrado no trabalho do ator. Sua metodologia, que incluía um treinamento físico e vocal, influenciou gerações de intérpretes e diretores. Em 1986, o artista fundou o Workcenter na cidade italiana de Pontedera e lá trabalhou até o fim de sua vida. Com sua morte, em 1999, Richards assumiu a direção artística do centro e levou adiante o seu trabalho. "É uma pesquisa muito longa, que passou por muitas fases. Usamos canções vindas da África e do Caribe e textos provenientes de diferentes lugares", diz ele. De diferentes partes do mundo, também vêm os intérpretes. Hoje, há representantes de mais de dez nacionalidades no Workcenter. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.