Produção fotográfica ganha feira própria em SP

Não é novidade que a fotografia está cada vez mais se tornando forte no mercado de arte - muitas vezes até por seus preços mais acessíveis e também pela quantidade de artistas que estão criando dentro desse gênero. "A venda de fotografia já é relevante no Brasil e, por isso, ela merecia um evento individual", diz Fernanda Feitosa, organizadora da feira de arte moderna e contemporânea SP Arte, que em sua terceira edição, realizada em abril no prédio da Fundação Bienal de São Paulo, reuniu estandes de quase 60 galerias nacionais e estrangeiras. Dessa maneira, agora Fernanda organizou uma feira dedicada à venda de fotos, a Circuito de Fotografia - I-Contemporâneo, que desde terça-feira e até sábado, 11, no 9º andar do Shopping Iguatemi, reúne estandes de 15 galerias brasileiras e instituições, como o Instituto Moreira Salles (que comparece com fotos do início do século 20), o Museu de Arte Moderna de São Paulo e a editora Cosac Naify. No total, estão expostas obras de 120 artistas, todas elas vendidas com preços que variam de R$ 3 mil a R$ 30 mil ou R$ 35 mil, como diz Fernanda. 'É uma pequena butique de fotografia', afirma a organizadora - segundo ela, as obras mais bem cotadas são da artista sérvia Marina Abramovic e do brasileiro Caio Reisewitz, ambos representados pela Galeria Brito Cimino. A realização desta feira de fotografia inaugura o ciclo de atividades I-Contemporâneo, que o Shopping Iguatemi pretende realizar em seu espaço. 'Por enquanto, esta é a primeira feira de fotografia, mas é um projeto que tem força para se perpetuar', diz Fernanda, que já prepara as duas próximas edições da SP Arte. 1.º Circuito de Fotografia I-Contemporâneo. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, 9.º andar. Até sáb., das13 às 20 horas. Entrada franca