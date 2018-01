PRODUÇÃO DE FILME É TEMA DE CURSO Estão abertas as inscrições para o curso Produção e Lançamento de Filmes, que visa a preparar interessados em lançar um filme no mercado brasileiro. Ministrado por Carolina Scalice, da produtora 02 e Rafael Moretti, freelancer, o curso responde a perguntas como "o que fazer com um filme pronto, como lançar um curta no circuito de festivais, e qual tipo de produção é necessária para o lançamento". Produção e Lançamento de Filmes tem início no dia 7 de março e se estende, em seis aulas, até 11 de abril. O valor é de R$ 540 (à vista), ou R$ 600 (em 2 vezes). Inscrições pelo site http://barco.art.br/producao-de-lancamento-de-filmes/.