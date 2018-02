Processo raro de produção Montar um filme é processo que pode levar de semanas a meses. No caso de Girimunho, vai seguir o tempo necessário. Ou seja. Vai ser muito bem decantado para, então, dar forma às aventuras vividas por Bastu e Maria. "Se para filmar um longa, em geral gastam-se quatro semanas, Girimunho consumiu oito. Por mais que elas fossem "nossas atrizes", estávamos lidando com duas senhoras que não tinham obrigação de embarcar na viagem. Tinha dia que elas não se sentiam bem. Respeitávamos. Dias em que tudo rolava bem, então filmávamos. Não mostramos o roteiro para elas, propositalmente, mas houve sempre muita conversa e preparação", conta Helvécio, que já havia dividido a direção com Clarissa no premiado curta Trecho.