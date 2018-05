Todas as mudanças magnéticas do planeta Terra que estão ocorrendo refletem iniciações do Ser em que nós somos. A crescente capacidade do Ser de alinhar-se com outros sistemas faz com que nós também percebamos realidades até aqui inimagináveis, mas principalmente resulta em que nossos cálculos de tempo se tornam imprecisos. É impossível conhecer com eficácia a duração exata dos ciclos enquanto o processo iniciático não for concluído. A iniciação consiste em tornar-se capaz de receber impressões maiores da realidade, mas também de sustentar essa informação e reconhecer intuitivamente o que fazer com ela. Todos os humanos, dos mais bestiais até os divinos, somos capazes de distinguir que há informações novas disponíveis. Poucos, porém, sabem o que essas informações representam e o que fazer com elas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Como intervir com firmeza sem magoar ninguém? Essa é uma sabedoria que só poderia resultar da ação intuitiva, porque o excesso de planejamento diminuiria a espontaneidade que tornaria ingênua a ação empreendida.

TOURO 21-4 a 20-5

Quem ama a vida não se detém a considerar que as limitações sejam castigos, aproveitando-as para estender-se nas lamúrias. Quem ama a vida aproveita as limitações como oportunidades para desenvolver mais esforço ainda.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Tire de cima de seus ombros o peso que é a responsabilidade de estar sempre na crista da onda, porque na maior parte do tempo todas as pessoas são normais e comuns. Só queira destacar-se sempre se quiser se estressar.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Somente você sabe o que deve ser feito e por isso apenas você poderia tomar a devida atitude. A impossibilidade de compartilhar a responsabilidade provoca um humor desvairado que será melhor deixar de lado quanto antes.

LEÃO 22-7 a 22-8

Assuntos difíceis retornam à pauta e, desta vez, será melhor administrá-los com sabedoria, pois a oportunidade de concluí-los está encontra disponível. Porém, ao mesmo tempo será tentador distrair-se e fugir deles.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Ainda não será possível superar todas as limitações, mas de passo em passo o caminho difícil e complicado terminará. O que acontecerá depois? Nesse momento você terá maior margem para decidir o que virá depois.

LIBRA 23-9 a 22-10

Experimentar pode eventualmente conduzir a erros. Mas isso será melhor do que abster-se de tomar alguma atitude perante a necessidade. Suas dúvidas e dilemas não devem pesar demais, a ação é necessária.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Todo conselho será sempre muito mais fácil enunciá-lo do que colocá-lo em prática. Porém, mesmo assim devem ser ditos, já que sem os conselhos haveria desorientação e seria mais difícil tomar decisões.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nada garante que os acordos fechados na atualidade sejam definitivos, mas mesmo assim vale a pena o esforço, já que de outra forma tudo continuaria paralisado no desconfortável impasse. Um passo de cada vez.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Para que gastar energia comparando seu caminho com o de outras pessoas? Essa comparação traria à tona resultados enganosos, já que pareceria que a suposta vitória de outras pessoas significaria sua derrota.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Nada aconselha novos empreendimentos, apenas sua voz interior sugere que isso seja interessante. Pois bem, dessa forma se coloca em jogo o necessário e divino atrevimento de levar a sério a intuição e torná-la prática.

PEIXES 20-2 a 20-3

As sensações representam um tipo de informação que em geral desconsideramos, por achá-las subjetivas demais. Porém, não se nasce no signo de Peixes à toa, somente as sensações podem guiar os seus passos eficientemente.