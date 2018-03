Processo inexorável

Sem confiança não há cooperação, sem cooperação não há progresso. Na subjetividade humana há um estado de prontidão que reconhece a necessidade urgente de confiança e cooperação, mas a assimilação e coragem para colocar em prática esses conceitos ainda não está madura. Porém, o processo é inexorável, não há como detê-lo. Por isso, as ondas contrárias devem ser tratadas com compaixão, porque são estertores de um mundo decadente que logo desaparecerá. Para que bater em cachorro morto? Ainda que tenhamos argumentos convincentes para nos vingar do que nos oprimiu, não vale a pena gastar munição no que já está morto. A difícil combinação do individualismo com espírito comunitário é o futuro de nossa civilização.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Limpe sua mente da necessidade de tomar decisões urgentes. Considere que cada decisão tomada agora diminuiria enormemente a margem de manobra no futuro próximo, porque as decisões determinariam o campo de atuação.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda que a verdade desbarate seus planos, seria tolice de sua parte fingir que seria possível ir além da mesma insistindo no caminho pretendido. Ajustar-se à verdade é sabedoria em ação, fundamento de todo progresso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Em nome de ideais avançados é necessário assumir riscos. Porém, seria tolice considerar que por assumir riscos haveria garantia de ideais avançados. Você precisa esclarecer-se a respeito de suas reais intenções.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Quanto mais você se aproximar de certas vitórias, mais forte será a resistência e a tentativa de fazer com que tudo seja cheio de contratempos e adversidades. Assim são as coisas, a vitória sempre evoca represálias.

LEÃO 22-7 a 22-8

Pensamentos baixos intoxicam o ar e os relacionamentos também, independentemente de os mesmos acontecerem entre pessoas fisicamente distantes entre si. Quem tem esses pensamentos envenena a si mesmo também.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Ir além das limitações é uma proposta renovadora da vida, que não poderia ser percebida se tudo corresse às mil maravilhas. Quando não houver limitações será o raro tempo de equilíbrio e estabilidade. Momento raro.

LIBRA 23-9 a 22-10

Melhor evitar fazer um julgamento severo dos erros alheios, porque quanto antes perdoá-los, antes também acontecerá a redenção e os erros sumirão. Afinal, só isso interessa, que os erros deixem de ser cometidos.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Critique sua atuação e seus próprios erros com a mesma intensidade com que você criticaria os erros alheios. Sinta na própria pele o efeito das críticas. Talvez assim você se abstenha definitivamente de fazê-las.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Novos empreendimentos trarão o ar da renovação, obviamente. Porém, esse ar perderá rapidamente sua força se você não fizer o necessário para reparar os erros cometidos. Erros de exagero e erros conceituais.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Nada amenizará as duras atitudes que você precisa tomar. Por isso, não pretenda criar simpatia nem minimizar o personagem duro que foi criado em cima de você. Melhor será agir de acordo com as circunstâncias.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A humanidade inventa suas adversidades ao se dedicar a pensar mal dos semelhantes o tempo todo. Seria impossível ser humano e viver bem ao mesmo tempo enquanto se considerar que parte da humanidade deveria sucumbir.

PEIXES 20-2 a 20-3

A situação pode não ser a melhor de todas, mas está longe de ser o pior momento da vida. Há pressões, há urgência de progresso e desentendimentos, porém, no fundo há vida mais abundante para se experimentar também.