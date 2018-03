Processo de criação do 7.º ´Harry Potter´ vira documentário

Um documentário mostrará a vida da escritora britânica J. K. Rowling, criadora do famoso mago Harry Potter, durante os últimos 12 meses nos quais a autora colocou um ponto final às aventuras do personagem. A Year in the Life (Um Ano na Vida, em tradução livre para o português) será veiculado em setembro, em países do hemisfério norte, na rede de televisão britânica ITV1. A produção mostrará imagens da vida privada da criadora do feiticeiro e revelará os retoques finais que deu a Harry Potter e as Relíquias da Morte, o sétimo e último livro da saga. Recentemente, a escritora revelou que seus sentimentos ao escrever as últimas palavras da saga foram de "euforia, mas também de desolação". Uma semana antes do lançamento, no próximo dia 21, da última parte das aventuras de Harry Potter, o quinto filme da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, invadiu os cinemas e registrou em sua estréia americana um recorde de arrecadação de US$ 45 milhões (R$ 90 milhões) em apenas um dia. O dia de lançamento do último livro do jovem mago coincidirá com o décimo aniversário da publicação de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro volume das aventuras que se transformariam pouco depois em um fenômeno mundial sem precedentes na história da literatura. O último livro será traduzido para 64 idiomas e exportado em sua versão em inglês para mais de 60 países. Ainda não há previsão de lançamento da versão em português no País.