Problemas de segurança prejudicaram últimos dias de Diana Um guarda-costas que protegia a princesa Diana e seu namorado Dodi al Fayed disse na terça-feira que os últimos dias de vida do casal foram prejudicados por uma sequência de problemas de segurança. Kieran Wingfield disse que seus pedidos por mais pessoal de segurança não foram ouvidos e queixou-se de que Dodi não informava sua equipe de segurança sobre o que o casal planejava fazer a seguir. Wingfield e seu colega Trevor Rees trabalharam até 18 horas por dia procurando proteger o casal em suas férias a bordo de um iate no sul da França e, depois, em Paris, onde Dodi e Diana morreram ao lado do motorista Henri Paul num acidente automobilístico em agosto de 1997. "Dodi não nos dizia o que eles pretendiam fazer", disse Wingfield no inquérito que apura as causas da morte de Diana e Dodi. O ex-integrante dos Royal Marines disse que seriam necessários no mínimo oito guarda-costas para dar segurança 24 horas ao casal, mas que o pai de Dodi, Mohamed al Fayed, proprietário de uma loja de luxo, disse: "Quero que seja algo discreto. Só vai durar dois ou três dias." Wingfield disse ao tribunal que acabou deixando a equipe de segurança de Al Fayed depois de recusar um pedido de Mohamed al Fayed para que participasse de um programa que estava sendo feito sobre o desastre. "Ele começou a gritar comigo", disse Wingfield. "Estava falando de modo incoerente boa parte do tempo, falando sobre o príncipe Philip, sobre o governo britânico e xingando muito." Mohamed al Fayed alega que Dodi e Diana foram mortos pelos serviços de segurança britânicos a mando do príncipe Philip, que, para ele, não queria que a mãe do futuro rei britânico tivesse um filho de seu filho. Explicando por que se demitiu, Wingfield disse: "Acredito que, se tivesse permanecido na organização, teriam me pedido para fazer coisas que promoveriam a teoria conspiratória. Por isso me demiti." "Eu não tinha dúvidas de que o que aconteceu foi um acidente trágico, de modo que me recusei a participar do programa."