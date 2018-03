Priscilla - A Rainha do Deserto estreia sábado em SP

Depois de duas semanas de trabalho febril, ele terminava o roteiro de Priscilla, A Rainha do Deserto, filme que faturou prêmios (levou o Oscar de figurino) e fez grande sucesso. "Especialmente no Brasil", conta Elliott, que chega amanhã a São Paulo para a estreia de Priscilla, Rainha do Deserto - O Musical, sábado, no Teatro Bradesco.

Ele já se sente à vontade no Brasil: veio pela primeira vez em 1994, para o lançamento do filme no Rio. Lá, conheceu seu atual companheiro e, desde então, foram diversas viagens. "Inicialmente, fiquei preocupado com a reação dos brasileiros, pois temia encontrar aqui aquele espírito de machão latino", disse Elliott à reportagem. "Mas, foi o contrário: o Brasil foi um dos países que mais bem receberam Priscilla."

A expectativa é a mesma em relação ao musical, primeira produção da GEO Eventos - desde sua estreia, em 2006, em Sydney, o espetáculo já foi visto por mais de 2,5 milhões de pessoas. Com 27 integrantes no palco, conta a história de três drag queens que cruzam o deserto australiano dentro de um ônibus chamado justamente Priscilla. No caminho, Mitzi (Luciano Andrey), Felicia (Andre Torquato) e Bernadette (Ruben Gabira) brigam, reconciliam e se conhecem melhor até chegar ao seu destino, a cidade de Alice. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.