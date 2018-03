Priscila, Francine e Max estão na final do 'BBB9' No último paredão antes da final da 9ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo, quem se deu mal foi a advogada Ana. No sábado, a moça foi indicada pela líder Priscila para enfrentar o artista plástico Max, votado por ela para enfrentá-lo. Em seu sétimo paredão, Ana foi eliminada com 58% dos votos do público. Quem está na disputa do prêmio de R$ 1 milhão é o trio: Priscila, Francine e Max. A final, que será realizada amanhã, às 22h10, contará com a presença de todos os eliminados do BBB 9. As informações são do Jornal da Tarde.