Princípios distorcidos

Todas as doenças, físicas ou subjetivas, individuais ou coletivas, decorrem da distorção acidental ou intencional dos princípios superiores. A razão da existência é desconhecida, porém, mesmo assim todo ser humano reconhece na intimidade o impulso inato de proteger a vida. Como a vida não é uma posse exclusiva de ninguém, cuidar dela significa agir em torno do princípio de que cuidar dos semelhantes, do meio ambiente e de todos os reinos da natureza resulta em cuidar de si mesmo também. Esta é uma verdade independente de nossa humanidade acreditar nela, é o que é. Todas as distorções e argumentações que se levantam contra ela precisam ser repetidas à exaustão porque somente continuarão existindo enquanto houver quem acredite nelas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Intervenha sem pudor nos assuntos que afe-

tarem negativamente as pessoas próximas, muito mais ainda se elas estiverem inclinadas a tomar atitudes que você considerar emendas piores do que o soneto. Intervenha!

TOURO 21-4 a 20-5

Começar de novo não deve tornar-se objeto de desânimo. Pelo contrário, esta é a oportunidade de você recuperar fôlego e experimentar novamente aquele sentimento entusiasta que parecia perdido para sempre.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É inevitável desejar, mas esta afirmação não legitima que sua alma

se torne escrava dos desejos. Se for inevitável desejar, por outro lado é completamente possível você começar a dominar os próprios desejos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Este não é um momento de sentimentos leves ou decisões fáceis, há muito em jogo e você tem de lidar com um tipo de gente que sua alma despreza. Porém, alguma razão haverá para as coisas acontecerem desse jeito.

LEÃO 22-7 a 22-8

É nos detalhes que se reconhece a escrita do destino. Por isso, se você tiver real interesse em dominar seu próprio destino, então preste atenção aos detalhes e, principalmente, incorpore essa atenção ao dia a dia.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você terá tudo que vo-cê desejar, mas este é o problema! Que desejos sua alma enuncia? Você conhece todos os desejos? Teoricamente sim, mas provavelmente você não tenha pensado bem no resultado que os desejos trarão.

LIBRA 23-9 a 22-10

Romper com o passa-do é um misto de alegria e nostalgia. A alegria é real, porque sinaliza um mundo novo que está começando

a ser construído. A nostalgia

é enganosa, porque tenta fazer com que você volte atrás.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tudo que outrora de-via ter sido enfrentado e solucionado foi transformado em distorções que se repetem cotidianamente e chamam a atenção. Apesar de incômodo, isso é bom, porque fornece oportunidade de solução.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Bons relacionamentos são importantes, mas como são feitos de pessoas, não se pode esperar que tudo saia sempre de acordo com o planejado ou acordado. Onde houver pessoas envolvidas sempre haverá surpresas também.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Há algumas experiências que não podem

ser catalogadas dentro da normalidade e, por isso, encontram grande dificuldade para ser compreendidas pelas pessoas próximas. Desfrute isso na solidão, melhor assim.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As verdades podem ser silenciadas por toda a eternidade sem que isso traga culpa a ninguém. Porém, quando o momento de enunciá-las se torna real e presente, deixar de fazê-lo implicaria uma culpa eterna também.

PEIXES 20-2 a 20-3

Decisões importantes estão na pauta e isso dá um certo aperto na alma, porque você reconhece que não poderá agradar a todo mundo. Porém, a importância das decisões radicais resulta em ver o que muitos não enxergam.