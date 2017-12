Príncipe William volta a se encontrar com ex-namorada

O príncipe William do Reino Unido voltou a se encontrar com a ex-namorada Kate Middleton, da qual se separara em abril, o que disparou boatos sobre uma reconciliação. Dois jornais britânicos, News of the World e The Mail on Sunday, informam de uma festa à qual o casal foi no dia 9 e onde teriam se beijado na pista antes de desaparecerem juntos. Segundo os amigos do príncipe, ele sentiu muitas saudades da ex-namorada desde o término e se encontrou com ela em segredo várias vezes tentando reatar o relacionamento. No entanto, Kate não estaria disposta, segundo o The Mail, a voltar à relação anterior a menos que ele se comprometa com uma vida em comum. Durante a festa, embora houvesse muitas outras moças, William não teria se afastado um momento sequer da ex-namorada, seguindo-a por todas as partes, diz o jornal. No próximo domingo, Kate assistirá ao concerto em memória dos 10 anos de morte da princesa Diana no estádio de Wembley e se encontrará com o príncipe William e seu irmão, Harry, que ajudaram a organizar o evento. Três semanas depois, William - que completou 25 anos na semana passada - voltará a se reunir com Kate no casamento de um parente dela. No rompimento de Kate e do príncipe, ressurgiu a tensão pelo assédio dos paparazzi, mas sobretudo o fato de que William não parecia decidido a se comprometer a sério com ela. De acordo com The Mail on Sunday, o filho mais velho do príncipe Charles assegurou à ex-namorada que desta vez levará o relacionamento a sério, mas agora seria ela quem está indecisa. Desde a separação, a imprensa sugeriu o relacionamento de Kate Middleton, que trabalha atualmente para uma rede de moda, com vários jovens aristocratas, mas os amigos dela dizem que ela não procura outro homem. O príncipe passou quase todo o tempo livre com amigos do regimento Blues and Royal.