Príncipe William pilota avião sozinho pela primeira vez O príncipe William, que faz treinamento para piloto da Real Força Aérea britânica (RAF), comentou na quinta-feira o nervosismo que sentiu antes de voar sozinho pela primeira vez. O segundo na linha de sucessão ao trono britânico iniciou há duas semanas o treinamento na escola Cranwell da RAF, em Lincolnshire. William, 25 anos, contou que ficou espantado quando seu instrutor lhe disse, no início do mês, que ele já podia assumir o controle sozinho. "Mas eu fiz, e depois de chegar lá no alto, não houve problema." Conhecido como Oficial Voador William Wales, o príncipe iniciou seu treinamento numa aeronave leve Grob 115E, movida a hélice e conhecida como Tutor. Em seguida ele irá para a base da RAF de Linton-on-Ouse, em North Yorkshire, onde aprenderá a pilotar o mais veloz Tucano T1, antes de chegar à base de Shawbury, em Shropshire, para aprender a pilotar o helicóptero Squirrel. William, que passou o ano passado no regimento Blues and Royals da cavalaria da família real, disse que seus colegas na RAF brincam com ele sobre sua vida no exército. Ele comentou que seus colegas na RAF são "caras ótimos que adoram voar e são todos realmente dedicados".