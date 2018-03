Príncipe William e Kate se dizem 'tristes' com morte de enfermeira O príncipe britânico William e sua mulher, Kate, disseram nesta sexta-feira que estavam "profundamente tristes" com a morte de uma enfermeira que caiu num trote de uma rádio australiana, que buscava informações sobre a saúde da duquesa enquanto ela estava internada no hospital por causa de uma complicação da gravidez.