Príncipe William e Kate Middleton pensam em casar, diz jornal

Após retomarem o namoro que havia terminado em abril, o príncipe William da Inglaterra e sua namorada, Kate Middleton, já pensam em anunciar o casamento, afirma neste domingo, 12, o jornal "Sunday Express". Segundo a publicação britânica, que cita fontes ligadas à família real, o casal poderia anunciar "mais cedo do que o esperado" sua intenção de casar. De acordo com estas fontes, William, de 25 anos e segundo na linha de sucessão à Coroa, quer primeiro concluir sua formação militar na Força Aérea e na Marinha do Reino Unido no final de 2008. Desta forma, a data mais provável para o esperado anúncio do casamento seria fevereiro de 2009, arrisca o jornal. A rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, avós do jovem príncipe, desejam que seu neto dê este passo. "Após o rompimento, William confessou aos avós que não tinha certeza se amava Kate", disse uma fonte próxima à realeza. "Agora que voltaram (o casal), a rainha quer que William faça o certo: ou se casar com a menina, ou deixá-la de vez. Ela (Elizabeth II) prefere que terminem agora do que se casarem apenas para terminarem se divorciando em cinco anos", disse a mesma fonte. Em abril, o casal colocou fim a um namoro de quatro anos porque a jovem, segundo a imprensa britânica, queria dar um novo passo no relacionamento deles, mas o príncipe preferia passar seu tempo no Exército, onde tem patente de subtenente. Aparentemente, William e Kate retomaram o relacionamento depois que ela foi convidada para o show em homenagem à princesa Diana, mãe do príncipe. O evento foi celebrado em 1.º de julho no estádio de Wembley (norte de Londres).